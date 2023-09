Pagelle Turchia-Italia 0-2 | voti e tabellino | qualificazioni Europei U21 2025

(Di martedì 12 settembre 2023) Lee ildi, match valevole per la seconda giornata delleagliU21. Una buona gara da parte degli Azzurrini di Nunziata, che riescono a vincere dopo il pareggio in Lettonia. Apre la marcature Miretti, poi raddoppia Nasti con una meravigliosa conclusione dalla distanza. Ecco ile idella gara.(4-4-2): Alemdar 5.5; Yildiz U. 5.5, Saatci 5, Bayram 5, Ozcan 5 (1‘st Aksoy 5.5); Potur 5.5 (1’st Beyaz 6), Elmaz 5.5 (16’st Canak 5.5), Tiknaz 5,Yildiz K. 5.5; Yardimci 5.5 (33’st Turkmen sv), Destan 5 (16’ st Gurluk 5). In panchina: Bilgin, Karapo, Tagir, Baltaci. Allenatore: Surme 5.(4-3-1-2): Desplanches 6; Zanotti ...

... dunque, inizia già in salita e sarà fondamentale portare a casa i tre punti nella prossima sfida con laper evitare di complicare il discorso qualificazione dopo solo due gare. LEI ......salita e nella prossima vittoria servirà assolutamente vincere in trasferta contro laper evitare di complicare il discorso qualificazione dopo solo due turni. Ecco il tabellino e le...... Nikola Gjorgjiev (opposto, un carriera fra, Francia, germania e Slovenia) si sia ... Agli ottavi c'è la Macedonia del Nord Germania - Italia, le: Michieletto trascinatore, Russo una ...Nella casella cesssioni si perde soltanto Stefano Sturaro, centrocampista delle mille battaglie tra A e B che va in, per il resto il Genoa può fare un campionato alla ricerca della salvezza ...

Qual. Euro U21, Turchia-Italia: le pagelle degli azzurrini Mondoprimavera

Diretta Turchia-Italia U21 ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming ... Tuttosport

L’Italia Under 21 va a vincere in Turchia contro i pari età guidati da Sürme e si rilancia nelle qualificazioni agli Europei del 2025 in Slovacchia, dopo il deludente pareggio con la Lettonia. Di ...Svincolatosi dal Siviglia, Gomez è alla ricerca di una nuova opportunità Rescisso il contratto con il Siviglia nell’ultimo giorno di mercato, l’ex Atalanta Papu Gomez è in cerca di una sistemazione. S ...Lettonia U21-Italia U21, le pagelle: Prati prova opaca, Oristanio si divora il gol del vantaggio Inizia con un pareggio la corsa dell'Italia Under 21 nelle qualificazioni al campionato europeo 2025. G ...