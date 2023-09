Ozzy Osbourne sta male e sarà operato di nuovo | cos’è successo

(Di martedì 12 settembre 2023)sta. La notizia non arriva da un’indiscrezione dei medici né da una soffiata della moglie e manager Sharon. Lo rivela lo stesso Principe Delle Tenere in una puntata di Thes Podcast uscita oggi, martedì 12 settembre 2023. Presto l’ex voce dei Black Sabbath dovrà sottoporsi al quarto intervento chirurgico conseguente a quella brutta caduta del 2019, che si verificò nel contesto dei suoi problemi di salute legati a una polmonite che lo costrinse ad un lungo riposo. L’incidente avvenne in casa, e ancora oggi il cantautore britannico ne sta pagando le conseguenze. Ai microfoni del suo podcast ha detto: “Si tratta della parte bassa della mia schiena. Presto farò un’epidurale perché quello che sta succedendo, quello che hanno scoperto è che il collo è stato riparato, ma sotto il collo ci ...

C'è un personaggio ispirato aLa compianta Helen McCrory, prematuramente scomparsa nel 2021 per un tumore, si era ispirata alla leggenda dei Black Sabbath per l'accento della Zia Polly. ...Tra questi Bruce Springsteen, Roger Daltrey , Chrissie Hynde, Willie Nelson, Mavis Staples,, Robert Smith, Geddy Lee, Michael Stipe, Rod Stewart, Steve Perry e anche il cantante dei ...Qui trenta secondi dalle prove: Nello stesso giorno degli AC/DC, al Power Trip avrebbe dovuto esibirsi anche, impegnato nel primo concerto dopo l'annuncio che non farà più tour. La ...... che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre vedrà sul palco anche Guns N' Roses , Iron Maiden , Metallica , Tool e Judas Priest (che sostituirannooriginariamente annunciato). Scheda ...

OZZY OSBOURNE – Si sottoporrà a un altro intervento chirurgico Loud and Proud

OZZY OSBOURNE: Vuole solo esibirsi un'altra volta Long Live Rock'n'Roll

Jason Thomas Gordon, frontman della rock band di Los Angeles dei Kingsize, sta per pubblicare il libro 'The Singers Talk'. Un volume di interviste con alcuni dei cantanti rock più iconici del nostro t ...La figlia Kelly: "Papà continua a dire che se non riesce a dare al pubblico quello per cui hanno pagato non lo farà" ...Ozzy Osbourne ha condotto in passato una vita di eccessi. Su questo non c’è mistero. In un’intervista dello scorso anno lo storico frontman dei Black Sabbath ha parlato del suo rapporto con gli acidi ...