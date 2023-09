Osimhen | «Se fossimo andati al Mondiale | penso saremmo andati lontano perché siamo forti»

(Di martedì 12 settembre 2023) Victor, di ritorno a Napoli dal ritiro della sua nazionale in Nigeria, ha rilasciato un’intervista al portale Pulse Sport. L’attaccante del Napoli campione d’Italia ha iniziato benissimo il campionato, segnando già quattro reti nelle prime tre partite. Grazie alla fantastica stagione conclusa con la vittoria dello scudetto,è entrato nei 30 finalisti candidati a vincere il Pallone d’Oro. L’ultima nomina di un calciatore nigeriano risale al 1999 con Nwankwo Kanu, uno dei più grandi calciatori nigeriani di sempre. «È triste che nonalla Coppa del Mondo. Eravamo tutti dispiaciuti tutti; non solo i tifosi nigeriani, loro lo erano di piùso quanti di loro ci hanno sostenuto ad Abuja e anche in tutto il mondo. Quindi è stato davvero doloroso non essere lì. ...

Osimhen: «Se fossimo andati al Mondiale, penso saremmo andati ... IlNapolista

Osimhen sul pallone d'oro 100x100 Napoli

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista a Pulse Sports ... Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centravanti del Napoli a Pulse Sports: "Non essere andati all'ultimo Mondiale è stata una ...Non sarei d'accordo. Eppure, pare che stasera giochi esterno anche ... ovvero la panchina in una rosa come quella attuale. Deve fare la riserva di Osimhen, oppure devi giocare con il 4-4-2. In caso ...La sessione estiva di calciomercato è servita ad Aurelio De Laurentiis per capire la reale importanza di Victor Osimhen per il Napoli, anche e soprattutto in termini economici. Fin da subito il patron ...