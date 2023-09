Osimhen | non solo il Pallone d’Oro | svelato quale premio sogna di vincere

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 settembre 2023), candidato tra i migliori 30 giocatori al mondo al, ha dichiarato dire anche un altroprestigioso nella sua carriera. La scorsa settimana France Football ha diramato la lista dei 30 candidati ail, tra questi per la prima volta nella storia, si trovano ben tre giocatori del Napoli. Kim, Kvaratskhelia e Victor, sono loro i 3 partenopei che fanno parte dei migliori al mondo in lizza per ilpiù ambito nella carriera di un giocatore. La candidatura dei 3 tenori, è un segnale forte, conferma sempre di più che lo scorso anno si è fatto qualcosa di straordinario sia in campionato che in Champions League.si augura di ...