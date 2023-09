Osimhen | “E’ triste non essere andati al Mondiale Nomina Pallone d’Oro? Il duro lavoro ripaga sempre”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 settembre 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, è intervenuto a Pulse Sport parlando dei suoi sogni e dei rimpianti legati almancato. Victor, bomber del Napoli e della nazionale nigeriana, ha condiviso le sue ambizioni e i suoi rimpianti durante un’intervista esclusiva a Pulse Sport. “Raggiungere questo traguardo è importante per me e la mia famiglia”, ha affermato, riferendosi al suo sogno di vincere il, il prestigioso premio assegnato al miglior calciatore del mondo. L’attaccante ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e la fiducia nei suoi talenti calcistici, sottolineando quanto sia felice dinella corsa per questo riconoscimento: “Si tratta di un sogno che ho da. Poter...