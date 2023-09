Orsa Gemma | Nuova passeggiata in paese e incontro con l' hotel chiuso

... Lazio e Molise (Pnlam), Luciano Sammarone, per la sua reazione piena di equilibrio e buonsenso, alla notizia che l'è entrata in un condominio di Scanno (AQ), spingendosi fino ai piani ...SCANNO - A seguito dell'incursione dell'questa mattina in un condominio a Scanno ( L'Aquila ), il Comune del borgo lacustre annuncia con un post su Facebook che da stasera "una pattuglia di guardiaparco presidierà il territorio ...L'torna a farsi vedere (o quantomeno a notare) a Scanno, in Abruzzo. Una nuova incursione del plantigrado, questa volta all'interno di un condominio. Ad accorgersi dell'accaduto l'inquilino ...SCANNO. Ennesima scorribanda dell'la scorsa notte a Scanno: sfonda un portone e entra in un condominio, salendo fino al quarto piano. Ad accorgersi dell'accaduto l'inquilino di un palazzo, Silvio Silvestri, carabiniere in ...

Scanno, l'orsa Gemma entra in un condominio e sale al terzo piano. Il Parco d'Abruzzo: "È anziana, rischiamo … La Stampa

Nuova incursione dell'orsa Gemma a Scanno, danni a un condominio Agenzia ANSA

“Ancora una volta rivolgiamo un plauso al direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnlam), Luciano Sammarone, per la sua reazione piena di equilibrio e buonsenso, alla notizia che l’or ...L'orsa Gemma, nuova incursione a Scanno E nelle ultime ore un altro orsa ha fatto discutere in Abruzzo. Si tratta di Gemma, che la scorsa notte si è introdotta in una palazzina a Scanno (L'Aquila), ...tra domani e la giornata di giovedì e potranno favorire occasionali precipitazioni e un graduale aumento dell'instabilità. Le previsioni di Giovanni De Palma - AbruzzoMeteo http://www.abruzzometeo.org ...