Orlando | «Inter-Milan sarà una prima sentenza! Una favorita»

Orlando: “Derby, arriverà prima sentenza: Inter favorita e può scappare” fcinter1908

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio di diversi temi caldi, tra cui il derby: "Perché vedo l'Inter favorita" ...A Milano c’è tanta attesa per il Derby, in programma sabato pomeriggio a San Siro. Il Milan sfiderà infatti i cugini nerazzurri, che sono i diretti rivali nella conduzione della classifica di Serie A.