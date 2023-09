OPPO A2 Pro su TENAA | potrebbe essere lanciato il 15 settembre

(Di martedì 12 settembre 2023) Lo scorso mese di novembre 2022,ha presentato in Cina lo smartphoneA1 Pro. Di recente, un nuovo telefonocon numero di modello PGJ110 è stato avvistato con le sue immagini nel database del sito cinese di certificazione. Secondo un nuovo post su Weibo del noto tipster cinese Digital Chat Station, il dispositivo debutterà sotto il nome diA2 Pro. Secondo DCS, infatti, l’A2 Pro farà il suo debutto in Cina il prossimo 15. Il tipster ha anche divulgato i principali dettagli chiave del dispositivo. Andiamo a vedere insieme quali sono le presunte specifiche tecniche dello smartphone. L’A2 Pro presenterà un display OLED da 6,7 pollici con bordi curvi (con risoluzione 1080p), con una risoluzione Full HD+ e una ...

Il programma dovrebbe essere lanciato assieme a OPPO A2 Pro, che avrà dalla sua una 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 67W, ma questa notizia porta con sé un dubbio. Il programma di sostituzione ...