Omicidio Bembo | udienza contro la scarcerazione di Iannuzzi e Sciarrillo

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato fissato l’appello al riesame per Nicoe Luca, i due presunti autori dell’di Robertotragicamente morto il giorno di capodanno del 2023, a seguito delle coltellate ricevute per una banale lite. La discussione è fissata per il 27 ottobre davanti ai giudici del Tribunale di Napoli dopo che il pubblico ministero Vincenzo D’Onofrio aveva impugnato il provvedimento disposto dal Gip Fabrizio Ciccone di attenuazione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Una decisione, quella del Gip che aveva provocato una serie di reazioni a catena, sino alla manifestazione di piazza organizzata dagli amici di Robertino, oltre all’affissione davanti al Tribunale di Avellino della striscione con la scritta: “Giustizia per Roberto. ...

