(Di martedì 12 settembre 2023) “Ora è il momento di giocare e smetterla con le polemiche. L’Italia è forte, può schierare due squadre ed è favorita sulle avversarie. Canada, Cile e Svezia non sono al nostro livello. Si giochi per vincere con i migliori del momento. Lo scorso anno siamo arrivati a un passo dal traguardo con Sonego e Musetti. Ma che nostalgia per la “vecchia” Coppa”.ha giocato incon un gomito fuori uso. Anche i suoi compagni di squadra di allora (Paolino Canè) sono scesi in campo con infortuni menomanti. Erano le punte della nazionale italiana che agli inizi degli anni ‘90 contendeva i passaggi del turno alla Germania di Becker e Stich, agli Stati Uniti. Imprese e sconfitte, su tutto l’amore per la. Altri tempi,tennis. ...

È stato numero 18 del ranking Atp nel 2013, nona migliore posizione di sempre di un italiano che lo equipara al best ranking raggiunto da altri due italiani:e Andrea Gaudenzi. Mi ...Sette azzurri in gara si sono avuti per la prima volta nel 1992 con Gianluca Pozzi,, Stefano Pescosolido, Diego Nargiso, Renzo Furlan, Cristiano Caratti e Claudio Pistolesi . Furlan (...Per il secondo derby italiano nello Slam londinese bisogna aspettare il 1991, quandoe Claudio Pistolesi si danno battaglia al primo turno. A spuntarla è il bolognese ex N°18 al mondo ...È stato numero 18 del ranking Atp nel 2013, nona migliore posizione di sempre di un italiano che lo equipara al best ranking raggiunto da altri due italiani:e Andrea Gaudenzi. Mi ...

Omar Camporese: “Sinner sbaglia, ma ormai la Davis è un torneo come un altro” La Ragione

Omar Camporese: “Sinner, che errore. Ma chiamarla Davis è una bestemmia” La Repubblica

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – “Ora è il momento di giocare e smetterla con le polemiche. L’Italia è forte, può schierare due squadre ed è favorita sulle avversarie. Canada, Cile e Svezia non sono al n ...L'ex tennista azzurro Omar Camporese in un'intervista a La Repubblica si è detto contrario alla scelta di Jannik Sinner di dire no alla Nazionale per la fase a gironi di Coppa Davis.«Lavoro a Mestre da nove anni, coi due di prima a Padova son già undici anni che son lontano dalla mia città, ma ci tengo a dirlo, bolognese ero, bolognese resto. I week end torno a casa, poi riparto» ...