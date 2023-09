“Oltre 10mila dispersi” | cosa sta succedendo in Libia

(Di martedì 12 settembre 2023) Non c’è solo il terremoto in Marocco, che nelle ultime 72 ore ha provocato quasi 3.000 vittime. L’Africa settentrionale è messa in ginocchio anche dall’alluvione in, dove si temono altrettanti migliaia di morti. Stando ai dati riportati fino ad oggi, i decessi sono circa 2.500, affiancati da almeno 6.000. La maggiori criticità si sono verificate a Derna, dove la pioggia si è fatta letteralmente padrona delle vie della città, come riportato dalla Cnn e dai media locali libici attraverso video ed immagini. https://x.com/elmundoes/status/1701568420213350412?s=20 “Pronte le prime squadre soccorso” Nel frattempo, l’Italia e l’Unione Europea hanno già attivato le prime squadre di soccorso. Tra le prime ad offrire sostegno diretto al popolo libico è stata proprio Giorgia Meloni, che poco fa ha attivato un team della Protezione Civile, pronto ...

tremila morti accertati , migliaia di dispersi , più di seimila, e circa settemila feriti . Si aggrava drammaticamente il bilancio delle inondazioni in Libia dove si temonomorti solo nella città di Derna , nell'est del Paese (la quarta più grande con 120mila abitanti), devastata dal passaggio della tempesta Daniel . 'I morti potrebbero superare i diecimila, ...... anche considerando che si stimanodispersi . Per ora non ci sono certezze sul numero di ... ha detto che la devastazione della città di Derna va benle capacità del suo Paese. In tutta la ...Si tratta diedifici. A Derna l'acqua ha portato alla distruzione di due importanti dighe, liberando sulla città...

Il ministro della Sanità del governo di Tobruk: "Ancora in molti luoghici sono famiglie bloccate nelle loro case e ci sono vittime sotto le macerie".Continua ad aggravarsi il bilancio di vittime e dispersi nella zona orientale della Libia. La tempesta Daniel e le conseguenti alluvioni hanno causato oltre ...