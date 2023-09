Oggi test in Campania per It-Alert | alle 12 è scattato allarme

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ore 12 punto sui telefoni cellulari l’IT-, il sistema nazionale dipubblico,alla sua prova generale in. Un segnale acustico forte è stato accompagnato da un messaggio dove si è specificato che si è trattato solo di un. Molta la curiosità dei cittadini in strada. I cittadinidovranno infatti esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima. Il sistema dipubblico che è già stato sperimentato in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna,è stato dunqueato anche in. Una volta entrato a regime, ...

Sappiamo infatti che non c'è bisogno di un'applicazione per ricevere l' IT Alert e lo stesso vale per ilin corso. Alle ore 12 del 12 settembre il messaggioIT Alert arriverà a tutta ...🔊 Ascolta l'articolodi IT - Alert in Tre Regioni Italiane A partire da, il sistema nazionale di allarme pubblico IT - Alert riprende le attività disul territorio italiano. Il 12 settembre, isaranno ...E' quanto esprimono in un comunicato congiunto diffusola Commissione delle Conferenze ... questo articolo consentirebbe e imporrebbegenetici preliminari su embrioni e feti, aprendo ...

IT-alert: a Fvg, Marche Campania primo messaggio test oggi 12 settembre Adnkronos

Un segnale acustico forte è stato accompagnato da un messaggio dove si specifica che si è trattato solo di un test. Molta la curiosità delle persone in strada. I cittadini oggi dovranno infatti ...ANCONA - Scocca mezzogiorno e all'improvviso squillano tutti i cellulari delle Marche. Con un rumore strano, mai sentito prima. Non è un film, e, per fortuna, non è successo ...