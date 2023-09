Oggi 12 settembre | Santissimo Nome di Maria Invochiamo l' ”amata da Dio”

Si contano adfino a 30 milioni di visitatori, numeri notevoli, quasi da capogiro. L'acquario ... Nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno,e ottobre l'orario di visita dal lunedì al ...Scopriamo le curiosità sul Cile die sui convocati a Bologna. Does Team Chile know their ... 122023L'appuntamento è fissato per sabato 23, alle ore 15.30, presso la sede dell'Archivio di ... Una strage orrenda, per molto tempo ampiamente dimenticata e ancoranon del tutto superata. Una ...

Torna dal 9 al 17 settembre uno degli appuntamenti più importanti per la città di Bari: la Fiera del Levante, che promette grosse novità per gli amanti delle automobili ...Lo speleologo, bloccato dallo scorso 2 settembre, è stato recuperato ed è stato portato nella tenda sanitaria del campo base. Alle operazioni di soccorso hanno lavorato 46 operatori del Cnsas e altri ...