O' Leary | ' decreto prezzi basato su dati spazzatura'

Così, conversando con l'Adnkronos, il ceo group di Ryanair Michael O'. Intanto, come conseguenza delcaro voli, Ryanair ridurrà il suo operativo invernale anche in Sicilia. Taglieremo "..."Ilprezzi è basato su dati spazzatura". Lo afferma l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'presentando l'offerta invernale della compagnia. "È unstupido - spiega - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe". "Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha ...Ad O': 'Dl idiota, non lo rispetteremo' 'È unstupido e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe', ha spiegato l'amministratore delegato di Ryanair parlando del rapporto Enac ...

Ryanair, O' Leary: «Ridurremo 10% voli per la Sicilia. Decreto prezzi ... Il Sole 24 ORE

Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, annuncia che la compagnia non rispetterà il decreto "idiota" contro il caro voli del governo Meloni.Dopo la prima ritorsione, l’amministratore delegato di Ryanair torna a minacciare: non basta pertanto la decisione di ridurre del 10% i voli da e per la Sardegna, “faremo lo stesso quest’inverno per l ...