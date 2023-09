Nuovo Stadio Milan | capienza | dettagli e tempistiche di inaugurazione

... da traduzione automatica malriuscita, per presentarsi come ilpadrone del club bianconero. È ...forbito ed elegante con un giovane Gianni Agnelli al Circolo Sporting dopo le partite allo...Il Parma Calcio depositerà oggi in Comune a Parma il progetto definitivo per la realizzazione delTardini. Le "carte" erano già pronte ad agosto ma la società ha voluto attendere la ripresa della piena attività amministrativa dopo la pausa di agosto.Parma, 12 settembre 2023 " Parma Calcio ha presentato oggi all'Amministrazione Comunale di Parma il Progetto Definitivo per il[]...

