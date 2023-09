Nuovo sistema di allarme pubblico della Protezione Civile Test 12 settembre

(Di martedì 12 settembre 2023) Il prossimo martedì 122023 sarà effettuato in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia ildi IT-alert, ildiche informa in maniera diretta la popolazione in caso di gravi emergenze. Intorno alle ore 12 di martedì prossimo i cittadini in Regione riceveranno una notifica sul proprio smartphone che simulerà il messaggio che verrà inviato in caso di emergenza alla popolazione nell’area interessata da un evento straordinario. Ildi allerta è ancora in fase di sperimentazione, quando sarà operativo si attiverà in caso di maremoto generato da un sisma, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti rilevanti in ...

Anche Apple Watch Ultra Series 2 sfrutterà il"Double Tap", l'innovativoche permette all'utente di toccare due volte, rapidamente, la punta di pollice e indice, per interagire con ...La novità principale delmodello sarà ilprocessore , o meglio, ildi processori S9. Non si tratta di un aggiornamento da poco se si considera che lo smart watch Apple in pratica ...... pur se esercitato in condominio con il personaggio emergente che all'organismo ha dato...discorso politico che denuncia una posizione di critica generalizzata nei confronti di tutto il...Secondo quanto riporta il leaker Revegnus su X , il chip Tensor G3 avrà undi packaging chiamato FO - WLP. Revegnus, in particolare, spiega che " il chip Tensor G3 sarà il primo SoC per ...

IT-alert, ripartono i test in Italia: come funziona il nuovo sistema di allarme pubblico Il Sole 24 ORE

Covid, Spallanzani: «Ripresa dei casi, serve un nuovo sistema di monitoraggio» Open

Secondo un rumor, tra le prime funzionalità in arrivo con iOS 18 ci sarà una profonda revisione di Siri basata sull'IA.Cosa cambia da settembre per chi non percepisce più il reddito di cittadinanza e quali aiuti potrà avere e importi previsti ...Much118x e CD Projekt mostrano il 'lato esplosivo' del nuovo combat system di Cyberpunk 2077 in arrivo con l'Update 2.0 e l'espansione Phantom Liberty ...