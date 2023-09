Nuovo appuntamento del progetto LoSt EU – Buyer’r Tour in viaggio verso Moena

(Di martedì 12 settembre 2023) Proseguono le tappe deldiEU,sostenuto dell’Unione Europea sul tema sostenibilità e promozione delle piccole denominazioni casearie, che sta portando avanti un piano di comunicazione e di eventi finalizzati alla valorizzazione di alcune eccellenze casearie italiane, che rappresentano ad oggi una delle tante ricchezze del patrimonio gastronomico italiano, oltre che un esempio di sostenibilità. Questa volta saranno gli splendidi paesaggi del Trentino ad incorniciare un esclusivo evento B2B che vedràospite del territorio del Puzzone diDOP, per unalla scoperta del Trentino ed in particolare delle zone di produzione del Re dei formaggi a crosta lavata di questo territorio. Tutto accadrà venerdì 15 settembre, prima giornata del Festival del ...

... la coppia uscita insieme dal reality di Filippo Bisciglia ha raccontato il proprio "" amore, ... Il secondostagionale di Uomini e Donne è stato un pomeriggio ricco di sorprese a ...... come rivelato da James Prichard durante una recente intervista: Assassinio a Venezia: Il...dunque al 14 settembre . Leggi anche Assassinio a Venezia, il vantaggio del Poirot di ......Autonoma di Trento 27 settembre Liguria 13 ottobre Provincia Autonoma di Bolzano L'è ... il messaggio di allarme pubblico italiano rappresenta un test che servirà a mettere a punto un...... 'Zero pausa Play start' a Milano e online per una nuova prospettiva over 50il 22 settembre a Milano e online con Manupausa e le esperte di Associazione Konenki per iniziare un...

Il 15 settembre un nuovo appuntamento per l'Uomo che cammina ... Comune di Castelnovo ne' Monti

UISP - Roma - Riforma dello sport in GU: nuovo appuntamento con ... UISP Nazionale

L’appuntamento è per oggi, 12 settembre, alle 19 italiane. Ma che cosa si aspettano gli esperti dall’uscita dei nuovi modelli Un report degli analisti Bernstein cerca di rispondere a cinque domande ...Il 13 aprile parte Inside the project con Inside Pink Floyd “The Wall”, un progetto di Paky Di Maio e Luigi Iacono, che intendono realizzare un appuntamento stagionale dove gli artisti coinvolti ...Ma cosa c’è da aspettarsi da questa nuova Ducati in arrivo ... non è da escludere che sia dedicato a lei uno degli appuntamenti.