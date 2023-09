Nuova rotonda a Pontesecco | battesimo di fuoco col primo giorno di scuola | code fino a Villa d’Almè

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 settembre 2023) Bergamo/Ponteranica. Il momento più critico è stato tra le 7.30 e le 7.45, quando la colonna di auto e pullman in ingresso in città si è allungataalla rotatoria dell’Arlecchino did’Almé (ma c’è chi giura di essersi incolonnato anche da molto prima verso la Val Brembana): undiper la, tra Bergamo e Ponteranica, inaugurata in via provvisoria in concomitanza con ildi. Un serpentone di circa cinque chilometri diretto a Bergamo, che ha sovraccaricato uno degli snodi viabilistici più complicati della nostra provincia. Lunedì sera gli operai hanno lavoratoa tarda ora per posare le barriere in plastica che delimitano l’area che ...