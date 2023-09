Nuova mutazione Covid “Eris” più resistente | aumentano i contagi in Italia

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo un periodo sostanzialmente tranquillo i, anche in, sono tornati ad aumentare a causa dellavariante. Le sue caratttiche La pandemia disembra essere solo un lontano ricordo, la vita è tornata alla normalità e si cerca di recuperare il ‘tempo perduto’, quello trascorso chiusi in casa, dedicandosi a molteplici attività all’aperto. Ladelsta diventando dominante in(ilovetrading.it)Ma questo non significa che il Coronavirus sia scomparso: esso infatti continua a circolare in gran parte del mondo, seppur in misura ridotta e con effetti molto meno gravi grazie alla protezione offerta dai vaccini e al progressivo indebolimento del virus nelle sue varie ...