Nuova donazione al reparto oncologia del Santa Maria di Terni

(Di martedì 12 settembre 2023) Un’importanteper l’azienda ospedaliera ternana “”, per ildi. Alcuni mobili sono stati donati per completare l’arredamento della stanza multifunzionale da parte dellaDonna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Portando avanti il Progetto Venere. LaDonna dal 2011 presta servizio di volontariato neloncologico L'articolo proviene da Il Difforme.

"Ringraziamo sentitamente l'azienda per la- sottolineano dall'Amministrazione comunale, ... Protagonisti attivi La nascita del registro dei volontari è forse il primo atto di una...Alla presentazione dellastagione di X Factor , come prevedibile, ha tenuto banco Morgan . Intendiamoci, non in ... Laè già stata fatta e ha avuto per destinataria la "casa arcobaleno", ...... nell'occasione, ha ufficializzato unadi 20 mila euro a sostegno delle sezioni Aia dei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023, per favorire la ripresa e garantire le condizioni di ...L'artista rimane nel cast dopo le scuse per gli insulti omofobi a Selinunte e una. Tante le novità dellaedizione Da giovedì 14 settembre torna X Factor' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice Morgan. Ritorno ...

Alluvione, dalla Prefettura di Ibaraki in Giappone una nuova ... Regione Emilia Romagna

Donazioni di sangue: nuovo protocollo d’intesa fra Comune, Scotte ... Antenna Radio Esse

Il lido comunale di Bagnoli si appresta a diventare un luogo di svago accessibile a tutti, con nuove attrezzature sportive che ...Per donare è sufficiente visitare il sito ideaginger.it, cercare “CuCù” (curiosità culturali) e scegliere la donazione preferita. Per ogni donazione c’è una ricompensa: dai biglietti per le serate ai ...La conferenza stampa della nuova edizione del programma ha avuto come priorità la rimozione dello stigma dal suo giudice più atteso ...