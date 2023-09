... Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Matteo Lamberti (Carabinieri/Gam Brescia), Federico Burdisso (Esercito/Aurelia), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), ...Molti gli atleti presenti di fama mondiale eseguiti da Nurra. Questo primo trofeo ha visto in vasca molti di questi campioni. un omaggio ad un tecnico scomparso a 52 anni. Sempre in data 9 ...Per laitaliana AICS ha nuotato nella storica piscina dello Stadio deldi Riccione, Michael Vitali, 17enne brindisino in forza all'Olimpica Salentina, convocato per i risultati ...

Nuoto: Nazionale. 19 azzurri in allenamento collegiale a Livigno Tiscali

I convocati sono Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Di Cola (Aniene), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto) ...La Nazionale assoluta di nuoto artistico è in raduno collegiale a Savona, presso la Piscina Olimpica, fino al 7 ottobre. Le atlete convocate sono Beatrice Andina (RN Savona), Linda Cerruti (RN Savona/ ...