Novak Djokovic | l' anti-eroe che conquistò il mondo

(Di martedì 12 settembre 2023) Riconoscere la Storia mentre questa avviene è sempre stato difficile: fa eccezione ilsportivo dove stando ai commentatori «si fa la storia» ogni venti minuti. Vorremmo capovolgere lo schema, perché il rischio ora è quello di confinare alla cronaca sportiva la consacrazione di un personaggio assoluto della nostra era (o di un'era che tramonta, tipicamente) come, tennista serbo che l'altro ieri, a New York, ha vinto il suo 24mo torneo «slam» (uno dei quattro più prestigiosi e ricchi) battendo ogni record possibile e imponendosi come unicum, peraltro a ridosso dell'altrettanto «storico» ritiro dello «storico» Roger Federer, altro simbolo globale che era facilissimo amare contrapposto appunto a uno che era facilissimo odiare, lui,. C'à anche da confermare dei luoghi comuni, ed è imbarazzante. Da ...

La sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon, dove era imbattuto da quattro edizioni, avrebbe potuto segnare l'inizio della fine per. Ma agli US Open ha dimostrato d'essere ancora l'uomo da battere e ha fatto capire che vuole esserlo ancora per un po'. Lo davano per spacciato dopo la sconfitta a Wimbledon, invece, ...Secondo Sportklub, dopo l'impegno in Coppa Davis,salterà a piè pari i tornei in Estremo Oriente, per poi ripresentarsi nella capitale francese La ventiquattresima vittoria slam alle spalle da poche ore enon pensa certo ...I numeri disono sempre più grandi e irripetibili . Ogni anno che passa l'asticella si alza toccando vette inesplorate. Nel primo Wimbledon post pandemia, quello del 2021, batte in finale il nostro ...

Il serbo ha conquistato il suo 24esimo Slam della carriera, è il più grande tennista della storia. Dall'infanzia sotto le bombe al faccia a faccia con un lupo: il ritratto di un atleta che divide.