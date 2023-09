Novak Djokovic festeggia a New York la vittoria agli US Open con un lussuoso orologio giallo del valore di 25 000 euro

(Di martedì 12 settembre 2023)ha finalmente coronato il suo sogno. Nel 2021, aveva perso la finale degli UScontro Daniil Medvedev, mancando l’occasione di realizzare un grande slam (vincere i 4 tornei maggiori del tennis: Australian, Roland Garros, Wimbledon e US) che nessuno riusciva a fare dal 1969, quando tale impresa fu compiuta dal campione australiano Rod Laver. Il serbo era uscito dal campo in lacrime. Domenica 10 settembre 2023, ne ha versate altre, ma di gioia, sul campo e tra le braccia di sua figlia, dopo aver vinto con una prestazione da autentico maestro. A 36 anni,ha aggiunto il suo 24° trofeo del Grande Slam alla propria collezione, raggiungendo la 36° finale, su 72 tornei disputati. Numeri da leggenda. Contro il russo Daniil Medvedev, ...

Quella disarà particolarmente corta' Con il 24esimo slam delle sua carriera conquistato domenica notte allo US Open il serbosi è spinto fin dove solo Margaret Court prima di ...Se, tre volte vincitore degli US Open, vuole allenarsi all'Arthur Ashe per un periodo di tempo prolungato, piuttosto che fuori dai cancelli dell'U. S. T. A. Billie Jean King National ...36 anni e 111 giorni. Questo recita la carta d'identità diquando, nella domenica notte italiana, ha vinto il titolo degli Us Open . Il 24esimo Slam della sua carriera: ...Una carriera da numero uno e, ora, superati i 36 anni, continua a macinare record su record, abbattendo qualsiasi avversario. Questa domenica ha battuto Daniil Medvedev ...

Novak Djokovic migliore atleta della storia La risposta del serbo sorprende Tennis World Italia

Novak Djokovic ha finalmente coronato il suo sogno. Nel 2021, aveva perso la finale degli US Open contro Daniil Medvedev, mancando l’occasione di realizzare un grande slam (vincere i 4 tornei maggiori ...Con il 24esimo slam delle sua carriera conquistato domenica notte allo US Open il serbo Novak Djokovic si è spinto fin dove solo Margaret Court prima di lui. E’ il terzo Major vinto in stagione, il ...L’indomani dello US Open, in testa alla Pepperstone ATP Live Race To Turin troviamo il vincitore del torneo americano, ovvero Novak Djokovic. Il serbo guida la classifica con 8945 punti, 770 in più ...