Non sarà un' avventura Meloni cita Battisti all' assemblea di FdI

(Di martedì 12 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "So che molti di quelli che ci hanno votato speravano in risultati immediati. Non mi spaventa pagare uno scotto nel breve periodo, perché a me non interessano soluzioni effimere o risposte propagandiste che funzionano sul piano della comunicazione, ma durano due mesi per poi tornare al punto di partenza. Voglio risolvere il problema in modo strutturale. Nonun'. Non è un fuoco che col vento può morire...". Così Giorgiaconclude il suo discorso all'di FdI. Fonte video: FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev