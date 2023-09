No! Non ci sono prove che le miocarditi uccideranno il 50% della popolazione vaccinata

(Di martedì 12 settembre 2023) Circolano su Facebook dei post dove si riportano le affermazioni del medico canadese Chris Alan Shoenaker riguardo alla possibilità che entro cinque anni i vaccini Covid uccidano il 50%mediante le. Vediamo perché si tratta di un allarmismo privo di fondamento. Per chi ha fretta: Un medico canadese si è fatto intervistare congetturando che i vacciniil 50% dei vaccinati in 5 anni mediante le. La miocardite rientra tra le cardiopatie potenzialmente associate al nuovo Coronavirus. Infatti è molto più probabile che la miocardite si manifesti con la Covid-19. La miocardite si evita più probabilmente col vaccino. Non esistono studi seri che abbiano realmente dimostrato il contrario. Analisi Riportiamo la parte principale ...

