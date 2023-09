Nikita Pelizon trema per i suoi follower | l’appello prima del GF e poi frecciatina a Signorini?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 settembre 2023)del debutto dell’ottava edizione del Grande Fratello ha lanciato un appello ai fan: ecco cosa ha dettoche iniziasse la puntata del Grande Fratello, che ha preso il via ieri lunedì 11 settembre, la vincitrice dell’edizione numero 7 del format di Canale 5,ha espresso il suo timore di perdere i. Così l’ex vippona ha lanciato un appello sui social. Ma non solo. Ha anche lanciato unaa qualcuno, probabilmente a Alfonso, ma andiamo con ordine. “Un altro GF ha inizio. Per me sono stati mesi esmente costruttivi. Grazie comunque, per sempre. La domanda è: ora che inizia un’altra edizione quanti sono i Nikiters che rimarranno? ...