New York | ritrovato in ospedale lo youtuber salernitano Kazuosan

(Di martedì 12 settembre 2023) Era scomparso da tre giorni, da sabato scorso, e la famiglia aveva lanciato un appello sui social per capire cosa gli fosse successo. Ora la polizia di New, dove Cosimo Corrado – conosciuto su YouTube con il nickname– era arrivato da alcuni giorni, è riuscito a rintracciarlo, secondo quanto riferisce la Repubblica. Il 21enne originario di Salerno è stato identificato in undella città. Non si hanno ulteriori dettagli sui motivi della sua scomparsa, ma le condizioni del giovane dovrebbero essere buone. Dopo i tanti appelli dei familiari negli scorsi giorni e la denuncia di scomparsa alla questura di Salerno, il fratello e il padre di Cosimo alle 19 di martedì 12 settembre sono partiti da Roma in direzione di Nw, per andare a riabbracciare il ragazzo. L’ultimo contatto con la famiglia c’era ...

Il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,53%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P - 500 (), che si posiziona a 4.486 punti, in prossimità dei livelli ...L'editorialista delPost Miranda Devine ha commentato su X (ex Twitter) le parole di Biden: " Nessuno può avere idea di cosa stia borbottando. Perché non usa il normale microfono fisso come ...AGI - È stato ritrovato Cosimo Corrado, 21 anni, salernitano, scomparso venerdì a. Lo hanno riferito i suoi familiari sui social, anche con un video in cui festeggiano la notizia del ritrovamento giunta dagli Usa e ringraziano tutti quelli che hanno condiviso l'appello per ...La nuova iniziativa promuoverà la collaborazione tra i leader di pensiero in merito alle sfide globali cruciali Linda - Eling Lee di MSCI sarà a capo dell'istituto: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi di supporto decisionale rivolti alla comunità degli investitori globali, ha annunciato oggi il lancio dell'MSCI Sustainability ...

Kazuosan, ritrovato in ospedale a New York lo YouTuber Cosimo Corrado La Repubblica

Youtuber Cosimo Corrado "Kazuosan" ritrovato dalla polizia in un ospedale di New York Sky Tg24

Dal pomeriggio di sabato 9 settembre, quando è atterrato a New York, era sparito. Da quel momento la famiglia non aveva più avuto sue notizie. Le autorità locali, avvertite dai familiari, hanno ...È stato trovato in un ospedale di New York Cosimo Corrado youtuber originario di Salerno conosciuto con il nickname di Kazuosan ...Il 21enne è stato ritrovato dalla polizia statunitense in un ospedale della Grande Mela: le sue condizioni di salute sarebbero buone ...