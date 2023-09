Nessuno come Meloni Daniela Santanchè blinda Fratelli d' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) La ministraha parlato a margine dell'Assemblea nazionale di FdI a Roma. Alle domande dei giornalisti su presunte divisioni nel partito ha risposto: “FdI è unito? Assolutamente, unitissimo. Non vedo quali potrebbero essere i problemi. Abbiamo un presidente, Giorgia, che credo non ci sia nessun altro con le sue capacità e la sua visione, quindi non credo che ci sia qualcuno che possa minare il consenso di Giorgiae did'”. Sulla nomina di Arianna, sorella della premier, ha detto: “Vedo benissimo la sua nomina, perché è sempre stata una militante, è una persona capace e darà il suo contributo molto importante al partito”.