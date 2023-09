Negli anni Settanta l’Italia ha distrutto il Servizio idrografico nazionale | un miracolo a rovescio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) “Vengono fatte le processioni per riprendere le rogazioni e per richiamare, tra preghiere e atti di penitenza, quella pioggia che manca da mesi” (v. Ansa.it). Non siamo nell’Alto Medio Evo, ma ai giorni nostri; per la precisione, lo scorso mese di agosto nel Ponente Ligure. D’altra parte, le processioni e le cerimonie religiose pro pluvia sono eccellenti indicatori indiretti per la ricostruzione dei climi del passato. E ben vengano quelle del 2023, a futura memoria. In attesa di una risposta laica alla crisi — possibilmente senza voli pindarici, teatrini da avanspettacolo o strappi tecnologici — bisogna domandarsi come si possa agire senza sapere. Dal 2013 in poi, non sono stati ancora pubblicati i dati idro-meteorologici della Liguria, ammesso che esistano. Non solo, la portata dei fiumi non si misura quasi più. E tanto meno quella delle falde acquifere. Senza dati, è più facile ...