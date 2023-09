“Neet” oltre il 16% dei ragazzi italiani Il governo riforma gli istituti professionali

(Di martedì 12 settembre 2023) I “”, cioè iche non lavorano e non studiano, in Italia sono il 16,3%, quasi il doppio rispetto alla media dei Paesi dell’Ocse, dove Il 9,9 % dei giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 29 anni in possesso di qualifiche di livello terziario non studia e non lavora. E’ quanto emerge dal rapporto Ocse “Education at a Glance 2023” e per la prima volta c’è un, quello Meloni, che corre ai ripari. In tutta l’area dell’Ocse, il 17,1 % delle persone di età compresa tra i 25 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria a indirizzo tecnico-professionale rientra nella categoria dei, mentre in Italia tale percentuale è pari al 26,2 %. I tassi diper le donne di età compresa tra i 15 e i 34 anni in possesso di un ...

un terzo dei giovani adulti ha una qualifica tecnico professionale come più alto livello di ... Il rischio di diventareè più alto tra i 25 - 29enni diplomati che tra i laureati. La quota di ...Secondo i dati Eurostat relativi al 2021, la Sicilia è prima in Europa per tasso di(30,2%), ...25 mila giovani sono invece emigrati dalle isole al resto d'Italia. Nel complesso, le uscite ...Con l'effetto di alimentare il grande limbo dei, i ragazzi che non studiano e non lavorano. Ad ... Ferite sociali ed educative su cui lo stesso PNRR ha concentrato significative risorse,un ...A Firenze e dintorni, oggi,il 13,8% dei giovani rientra in questa "maledetta famiglia": per provare a cambiare la situazione è in corso l'iniziativa "Net for", realizzata da Oxfam Italia ...

Cinque virgola sette milioni: è, secondo l’Istat, il numero abnorme, impressionante, dei NEET (ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, né si stanno formando) in tutta It ...Nel complesso, la maggior concentrazione di sedi scolastiche dell’Isola si trova a Sassari e provincia con il 29,1%, seguita dal Sud Sardegna con il 23,2% del totale, quindi Cagliari 19,5%, Nuoro 17,1 ...Continua a crescere la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese: su 52mila assunzioni previste dopo la pausa estiva in tutto il Veneto, ben 28.260 sono considerate dagli stessi imprenditori “ ...