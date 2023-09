Nba | arrestato Kevin Porter Jr | ha tentato di strangolare la compagna

(Di martedì 12 settembre 2023) È un giocatore degli Houston Rockets Brutte notizie per gli Houston Rockets: la propria ala,Jr è stato infattinelle ultime ore. Stando ai primi dettagli avrebbe aggredito edila fidanzata, Kysre Gondrezick, ex giocatrice della Wnba (la lega di basket femminile). La Gondrezick avrebbe chiuso fuori dall’hotel la, colpevole di essere rientrato troppo tardi.Jr, grazie a un aiuto di un impiegato dell’hotel Millenium di New York, entra in camera. Da lì la situazione precipita con il giocatore che ha più volte messo le mani al collo della donna. Leggi anche: “SHAQ” la docu-serie sul campione ex NBA Gondrezick è stata subito portata in ospedale: è stato trovato un taglio sul lato sinistro ...

