Natan-Napoli | l’agente svela com’è nata la trattativa

(Di martedì 12 settembre 2023) Lodovico Spinosi, agente diBernardo De Souza, ha raccontato il modo in cui èlacon il. Tra i nuovi acquisti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta per primo L'intermediario che ha portato il difensore brasilianoal, Lodovico Spinosi, ha parlato a CN24 della trattativa e del futuro in azzurro del suo assistito. EREDITA' KIM - 'Sostituire Kim porta pressione su un ragazzo molto giovane ed alla ...Retroscena, così illo ha pescato Perchénon sta giocando La differenza con Kim Ibanez -, il retroscena CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ......la Lazio e far ripartire subito ilall'inseguimento delle squadre a punteggio pieno. Intanto oggi riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno: prosegue la fase di ambientamento di, ...Notizie Calcioattende ancora di fare il suo esordio ufficiale con la maglia del. Il difensore si sta ambientando e oltre a lavorare intensamente a Castel Volturno si sta impegnando molto anche ...

Natan, l'intermediario: “Così è nato l'affare con il Napoli: lo scouting è stato coraggioso. Sulla clausola rescissoria nel ... CalcioNapoli24

Lodovico Spinosi, intermediario di Natan, è intervenuto ai microfoni di "CalcioNapoli24 Live" parlando del calciatore brasiliano: "Sostituire Kim porta pressione su un ragazzo molto giovane ed alla pr ...Calciomercato Napoli-Lodovico Spinosi, intermediario di Natan, è intervenuto durante CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 79 dtt condotta da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano.L'intermediario che ha portato il difensore brasiliano Natan al Napoli, Lodovico Spinosi, ha parlato a CN24 della trattativa e del futuro in azzurro del suo assistito. EREDITA' KIM - "Sostituire Kim ...