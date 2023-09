Napoli | sposo geloso aggredisce il cantante al matrimonio | “Stai guardando mia moglie!” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) Spopola sui social un, probabilmente girato nel Napoletano, di una festa diinterrotta improvvisamente dalloche ha aggredito il, chiamato a intrattenere gli ospiti, “colpevole” – a suo dire – di aver rivolto sguardi e sorrisi alla moglie fresca di anello. “Ma che ho fatto, sto solo cantando, me l’ha chiesta lei la canzone…”, prova a difendersi il, che arretra, circondato anche dai parenti delloche spalleggiano l’uomo. Il, diventato virale in queste ora su tiktok, si interrompe prima che scoppi una rissa, ma la tensione, in sala, era evidente. “Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando”, s’era difeso ancora l’artista mentre intonava un pezzo rivolto verso la sposa. Ma lui, il, ha ...