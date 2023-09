Napoli | racket sui parcheggiatori a Chiaia | il pizzo imposto a colpi di mitra

. Un duro colpo alla malavita della Torretta è stato inferto dalla polizia sabato mattina. Grazie a indagini della Squadra mobile della questura dicon la collaborazione del commissariato San Ferdinando, coordinate dalla procura antimafia, è finito in manette Giovanni Strazzullo detto "Chicco", ras emergente della zona nonché figlio del .... Un duro colpo alla malavita della Torretta è stato inferto dalla polizia sabato mattina. Grazie a indagini della Squadra mobile della questura dicon la collaborazione del commissariato San Ferdinando, coordinate dalla procura antimafia, è finito in manette Giovanni Strazzullo detto "Chicco", ras emergente della zona nonché figlio del ...... su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di, nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata Clan Pagnozzi , gravemente ...... Paolo Mancuso, oggi presidente del Pd a. Altra storia illuminante è quella dell'hotel Astor ... sottratto ai legittimi proprietari e finito in mano a undi sudamericani che affittava ...

Napoli, racket sui parcheggiatori a Chiaia: il pizzo imposto a colpi di ... ilmattino.it

Racket nel centro storico di Napoli: scatta il raid incendiario contro il locale del ragù ilmattino.it

Assoluzioni confermate anche in appello per quattro imputati eccellenti accusati di gestire i gadget della camorra a Casal di Principe per conto della famiglia di Francesco Schiavone ...La tregua è finita con l’estate. Dopo un periodo di relativa calma in città, Napoli si riscopre vulnerabile e vittima di baby gang, teppisti e camorristi. E tornano a sparare ...Ad ogni gara del Napoli decine di parcheggiatori abusivi chiedono ingenti cifre a coloro che cercano posto con l'auto nei pressi dello stadio.