Napoli | Osimhen rivela | «C’è una cosa che mi rende trite»

(Di martedì 12 settembre 2023) Le parole di Victor, attaccante del, sul suo rimpianto per la scorsa stagione. Tutti i dettagli Victorha parlato della Nigeria a Pulse Sports. PAROLE – «È triste non aver partecipato al Mondiale, è stato doloroso, un peccato, perché avremmo potuto far bene, come singoli siamo davvero forti e penso che saremmo arrivati lontani. Nomination per il Pallone d’Oro? Dico grazie a Dio, era un sogno d’infanzia, è un traguardo molto importante per me e la mia famiglia. Dimostra che il duro lavoro ripaga sempre. Dico grazie a chi mi ha supportato, ma c’è ancora molto da fare».

Le parole di Victor, attaccante del, sul suo rimpianto per la scorsa stagione. Tutti i dettagli Victorha parlato della Nigeria a Pulse Sports. PAROLE - "È triste non aver partecipato al Mondiale, ...Notizie Calcio" Il calciomercato è giunto al termine e ilvanta ancora Victortra le sue fila., per il rinnovo serve una clausola rescissoria Trattenere l'attaccante all'ombra del Vesuvio è stata una grande dimostrazione di forza da ...Il precedente più recente risale al 15 maggio 2022:- Genoa 3 - 0 con reti di Victor, Lorenzo Insigne (ultimo gol in maglia azzurra) e Stanislav Lobotka. Per trovare l'ultimo ...Il futuro di Victorè ancora tutto da decidere. L'attaccante nigeriano ha un contratto che lo lega alfino al 2025 ma la società partenopea sta lavorando da mesi per cercare una soluzione con i suoi ...

Romano: 'Rinnovo Osimhen: trattativa avanzata col Napoli, i dettagli' AreaNapoli.it

NAPOLI - A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine.: "Napoli-Real Madrid Sara' una bella sfida. Si parte da 0-0, e po ...Il Napoli lo ha pagato tanto, forse troppo per quello che può fare, ovvero la panchina in una rosa come quella attuale. Deve fare la riserva di Osimhen, oppure devi giocare con il 4-4-2. In caso ...Notizie calcio Napoli. Giuseppe Galderisi ... insomma mi auguro di vedere un'Italia concreta. Giroud, Lautaro Matinez e Osimhen sono i più forti del campionato. A loro aggiungerei Immobile che in ...