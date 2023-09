Napoli | Kvaratskhelia si è smarrito | 177 giorni senza gol o assist

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023)oggi scende in campo con la nazionale e cercherà di mettere la sua firma: il gol e l’mancano da troppo tempo Ilquesta sera guarderà con un occhio di riguardo la sfida tra la Georgia e la Norvegia. I partenopei infatti sperano in uno spunto dicontro Haaland e compagni, alla ricerca di un gol o unche sblocchi un digiuno che si è fatto ormai molto lungo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il talento georgiano sembra averla via del gol e dell’, che mancano ormai da 177. L’ultima volta che è finito nel tabellino era il 19 marzo con un rigore trasformato e il passaggio a Ndombele contro il Torino. Contro la Norvegia Garcia spererà in una ...