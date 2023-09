(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – C'è un'altra sfida che si sta giocando nel centrodestra oltre a quella politica. Stavolta è calcistica e riguarda gli 'azzurri'si delin. Oggi, raccontano, si sarebbe consumata una vera e propria scissione, giusto per segnare un termine che spesso ha segnato la storia di vari partiti. Ilsi è 'sdoppiato'. Nel senso che ora ce neben due. Uno è quello storico, il '', che con tanto di votazioni ufficiali, iniziate alle 11 di stamattina e finite alle 15.30, ha eletto questo pomeriggio come nuovo presidente il deputato leghista Gianluca Cantalamessa, e l'altro, ribattezzato 'Montecitorio', che non si riconosce nel primo ...

... iniziate alle 11 di stamattina e finite alle 15.30, ha eletto questo pomeriggio come nuovo presidente il deputato leghista Gianluca Cantalamessa, e l'altro, ribattezzato 'ClubMontecitorio', ...Siamo partiti nel marzo dell'anno scorso con mia madre Galina e mio fratello Yehor - anche lui cestista e di due anni più giovane di me - ed ilbasket ci ha aperto le porte e permesso di ...... accanito nell'inseguimento di questi "pirati" e, sicuramente, per cui non fa ilnessuno: ... all'interno di una piccola realtà ambientata acon le sue storie di quartiere, di bambini che ...... torneo Atp250 organizzato dal Tennis, i l circolo flegreo si affaccia per la prima volta '...in un tabellone Itf Gabriele Vulpitta sicuramente con il pubblico puteolano tutto a fare ilper ...

Napoli, il tifo in Parlamento si spacca: i club ora sono due Entilocali-online

Ivan Druzheliubov: "Da Kiev a Palma Campania, con nonna e ... L'HuffPost

L'asse che unisce Lega e Forza Italia alle opposizioni batte il candidato di Fratelli d'Italia alla presidenza del Napoli club Parlamento ...C'è un'altra sfida che si sta giocando nel centrodestra oltre a quella politica. Stavolta è calcistica e riguarda gli 'azzurri' tifosi del Napoli in Parlamento. Oggi, raccontano, si sarebbe consumata ...Ivan, il gigante di Kiev scappato dalle bombe, ora gioca nel Napoli basket. Gli piace l'italia, ma non la pasta. "Mi trovo bene qui, è una città allegra ...