Napoli | Beppe Marotta vuole Elmas | due proposte per l’acquisto a titolo definitivo cash o scambio

(Di martedì 12 settembre 2023) La SSCè al lavoro per decidere il futuro di Elif. Il centrocampista azzurro non sembra essere la prima scelta di Rudi Garcia e per questo sarebbe pronto a valutare nuove sfide. Durante l’estate il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 30 milioni di euro per il suo cartellino. Secondo quanto riportato dalla L'articolo

... professore, sociologo, teorico dell'ozio creativo, amico di Lina Wertmuller e diGrillo. Due ... I numeri smontano i talebani del Covid Il Mattino: 'I miei primi 50 ani trae Mondiale' il ...Eljif Elmas è al centro di diversi rumors che lo vorrebbero lontano dagià nella finestra di gennaio.Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itDopo la gestione Spalletti, anche con Rudi ...... una partecipazione in Coppa America, e Vittorio Zaoli , figlio d'arte di, storico ... Al timone della barca portabandiera del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di, infatti, c'è Emmanuele ...Da docente, insegna Sociologia prima all'università Federico II di, poi a Sassari, all'... In tempi più recenti, è stato vicino alle istanze proposte dal Movimento 5 Stelle fondato da...

San Gennaro senza un dolce tutto suo, Napoli in gara per ... Gambero Rosso

Mercoledì 13 settembre a Napoli conferenza stampa su emergenza ... articolo21

Con un'offerta a sorpresa Beppe Marotta sarebbe pronto a soffiare a gennaio un obiettivo dichiarato di Cristiano Giuntoli ...Non sono mancati i complimenti per il centrocampista del Napoli nella telecronaca di Sky da parte di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ...Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono stati protagonisti nel post partita di Italia-Macedonia. I due sono increduli per la prestazione di un calciatore del Napoli. La Serie A, d ...