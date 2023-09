Mutui | possibili rincari fino a 303 euro se Bce aumenterà tassi

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Nuoviper i. Tutto dipende da come si comporterà la Bce durante la riunione del 14 settembre. Nel caso in cui la Banca centralepea si prendesse una pausa dagli aumenti, questo si tradurrebbe in uno stop al rialzo delle rate. Un ulteriore incremento di 25 punti base, porterebbe invece la rata di un mutuo medio a tasso variabile a sfiorare i 760, vale a dire il 66% in più rispetto all’inizio del 2022. Per l’analisi, Facile.it e.it hanno preso come riferimento un finanziamento a tasso variabile da 126.000con piano di restituzione in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022 e hanno esaminato come sono cresciute le rate da inizio dello scorso anno ad oggi e come potrebbero variare nuovamente nei prossimi mesi. Il tasso ...

