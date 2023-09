MotoGP | GP India 2023 in tv | programma | date | orari e diretta streaming

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio d’, valevole per il tredicesimo appuntamento del Mondialedi Moto GP, inda venerdì 22 a domenica 23settembre a Greater Nolda. Giovedì 21 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 22 settembre si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 8:15 e la seconda alle ore 12:30. Sabato 23, alle ore 7:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 7:50 si svolgeranno le qualifiche. Nel pomeriggio si torna in pista per la Sprint alle 23. Domenica 24 warm-up alle ore 7:45 e gara alle ore 12. Tutto il Gran Premio della d’sarà trasmesso sui canali di Sky ...

... la Moto2 si avvia alla prima edizione del Gran Premio d'con una novità inerente al mercato ...in corsa per il suo terzo titolo iridato consecutivo con Pedro Acosta (destinato in) dopo le ...Marquez continua a tenere banco Marc Marquez ieri ha sottolineato di avere tre opzioni sul 'tavolo' tra le quali scegliere per il 2024 e che prenderà una decisione tra due o tre settimane ino in Giappone. Joan Mir, compagno di box dell'otto volte iridato, su Instagram si è sbilanciato nelle Stories 'taggando' Marquez che, secondo Mir, resterà in Honda alla luce dell'uso delle ......ottenuto un terzo posto che gli consente di mantenere la leadership del campionato mondiale. ... Il prossimo appuntamento è fissato per il 22 settembre in, GP numero 13. Gli scaramantici ...Tre piani e tre settimane per decidere 'Non posso aspettare il test di Valencia per prendere una decisione, ho un piano A, un piano B e un piano C per il 2024, comunicherò la mia decisione o ino in Giappone'. Marc Marquez ieri tra la sessione mattutina e quella pomeridiana dei test di Misano nei quali ha potuto provare la Honda 'proto' 2024 ha sottolineato di avere più strade davanti ...

MotoGP, quando la prossima gara GP India 2023: programma, orari, tv, calendario 22-24 settembre OA Sport

MotoGP | Marini: "India Vediamo cosa succede se qualcuno va nel ... Motorsport.com - IT

MotoGP: La squadra ufficiale HRC ha pubblicato un misterioso messaggio su Twitter: "ci vediamo alle 14". Le speculazioni si sprecano e ci si chiede se conosceremo oggi il futuro di Marc Marquez ...Test Misano MotoGP 2023 Aprilia - Aleix Espargarò ha chiuso la giornata di test sul circuito di Misano con l'undicesimo tempo. Il pilota Aprilia ha dedicato la giornata sia a delle prime prove su mate ...Luca Marini è stato il più veloce nei test di Misano con 1:30.602, il pilota del team Ducati Mooney VR46 commenta così il risultato: "È stato un buon test, ci siamo concentrati su setting, sospensioni ...