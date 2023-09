MotoGP | Bagnaia o Martin | Dall' Igna perentorio sul duello in Ducati Su Marquez | Non voglio rompere l' armonia

... o a tre per il Mondiale2023 . La caduta terribile di Barcellona, gli acciacchi di Misano hanno limitato tantissimoche si è visto dimezzare in due gare il largo margine sugli ...... Marco Bezzecchi e Francescoche hanno colonizzato in quest'ordine il podio sia sabato che ... Il telaio tubolare in acciaio è il dna della KTM, ma per vincere il titolo ina Mattighofen ...Nellaè Martin a salire sul primo gradino del podio, grazie ad una performance strabiliante di tutto il weekend. Un podio tutto Ducati, con Bezzecchi al secondo posto eal terzo, dopo ...... uscito miracolosamente illeso ma con inevitabili forti dolori,ha ottenuto un terzo posto che gli consente di mantenere la leadership del campionato mondiale. Il campione ha guidato ...

Perché la Ducati di Bagnaia è gialla al Motogp di Misano il Resto del Carlino

Minimo comune denominatore è la Ducati che tutti e tre guidano verso quello che sembra una sfida a due, o a tre per il Mondiale MotoGP 2023. La caduta terribile di Barcellona, gli acciacchi di Misano ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Tanti incidenti, il miracolo Bagnaia, ora l'ambiente s'interroga. Il diesse della Rossa: "Mezzi indomabili senza elettronica e per il 2027 studiamo già dei correttivi" ...