Moto2 | è ufficiale il passaggio di Celestino Vietti in Ktm Ajo Nel 2024 sostituirà Pedro Acosta

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) La voce circolava già da diversi giorni, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Èil prescelto di Ktm per sostituirenel Team Ajo. Dunque, nel, l’ormai ventiduenne piemontese affronterà la sua quarta stagione di, cambiando però colori. Il trasferimento comporta anche l’uscita dall’Academy di Valentino Rossi per entrare in quella della Casa di Mattighofen. “Sono estremamente emozionato” – ha detto– “perché per me questa è una grande opportunità, quindi sono molto felice di questa novità. Devo ringraziare Ktm e Aki Ajo per aver creduto in me. Ringrazio anche la VR46 Riders Academy, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. C’è ancora molta strada da fare prima della fine di questa stagione, dunque devo ...