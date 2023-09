Morti sul lavoro | Mattarella | ' Una ferita aperta | quello che facciamo non è abbastanza'

(Di martedì 12 settembre 2023) Sergioha inviato un messaggio al ministro del, Marina Calderone, in occasione dell'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul. Il presidente della ...

Il presidente della Repubblica ha toccato il tasto dolente dellelavoro, una piaga che ogni giorno aggiorna il proprio triste elenco. "Lelavoro feriscono il nostro animo. ...... "c'era una guerra che non si poteva vincerepiano militare". Eppure i leader europei avevano deciso che l'unica scelta fosse spingere per una vittoria totale. Un milione didiventarono 20 ...... ha già mobilitato il personale umanitario per sostenere la risposta immediatacampo, guidata dal Regno. Gli ultimi dati ufficiali indicano che il numero deidel terremoto di venerdì ...Roma, 12 set. In occasione dellavvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezzalavoro desidero porgere un caloroso saluto a tutti i partecipanti. Lelavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dellesistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la societa' nella sua interezza. Lavorare ...

Incidente sul Gra a Roma, morti sul colpo marito e moglie: la loro auto è stata tamponata da un taxi ilmessaggero.it

Incidenti stradali, taxi travolge auto in panne sul Grande Raccordo Anulare: morti marito e moglie Corriere Roma

Nei primi 7 mesi del 2023 sono stati 15 le persone che hanno perso la vita in Liguria per incidenti sul lavoro, secondo i recenti dati Inail, ovvero più di due al mese. "Un dato agghiacciante, che ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il capo dello Stato ha inviato un messaggio alla ministra del Lavoro Calderone in occasione dell'apertura del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ...