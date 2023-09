Morti sul lavoro | Mattarella | non stiamo facendo abbastanza

(Di martedì 12 settembre 2023) "In occasione dell'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza suldesidero porgere un caloroso saluto a tutti i partecipanti. Lesulferiscono il nostro animo. ...

11.51 Mattarella: "Lavorare non è morire" "Lelavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le famiglie e la società. Lavorare non è morire". Così il presidente ...Durante la scorsa settimana la perturbazione aveva provocato già 27tra Grecia, Turchia e ...di litio più grande del mondo di Alessandro Patella Le storie da non perdere di Wired " Segnare...Lelavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza', ...

Incidente sul Gra a Roma, morti sul colpo marito e moglie: la loro auto è stata tamponata da un taxi ilmessaggero.it

(LaPresse) La tempesta Daniel sta causando inondazioni in Libia, portando alla morte di almeno duemila persone. Nelle immagini, girate nella città ...Sul posto intanto sono al lavoro ong e volontari (anche francesi ... “Abbiamo raggiunto località dove non sono arrivati i soccorsi, ci sono ancora morti sotto le macerie e gente che tenta da sola di ...