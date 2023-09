Morgan alla conferenza stampa di X-Factor | polemiche | scuse e posizione come giudice

Sulla vicenda è intervenuto anche, come riporta il Corriere: " È stato un momento difficile ... Una parola non va presaleggera. Mafine c'è stata l'occasione di creare un dibattito e ..."È stato un momento difficile quello di quel concerto - ha dettodove si è creata una ... Una parola non va presaleggera". Quando inizia X Factor 2023. La prima puntata di X Factor 2023 ...Il titolo di Tesla cede lo 0,8% nel premercato, dopo aver guadagnato ieri il 10% graziedecisione diStanley di alzare il rating del titolo, pronosticando un significativo rally grazie al ...Michielin ai live Tornandotrasmissione, i microfoni di XFactor si riaccenderanno il 14 settembre, su Sky e in streaming su Now. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, oltre a, la ...

Morgan alla conferenza di X Factor 2023: Le parole feriscono, metà ... Fanpage.it

Morgan, dal 14 settembre giudice di X Factor 2023 Sky Tg24

Fervono i preparativi per l'inizio di X Factor 2023 , che prenderà il via giovedì 14 settembre in prima serata su Sky e in streaming su NOW . Fedez , Ambra Angiolini… Leggi ...(Adnkronos) – X Factor 2023, nonostante la bufera Morgan resta tra i giudici del talent di Sky. Ma qual è il motivo A spiegarlo è Antonella D’Errico, evp content di Sky Italia, durante la conferenza ...Morgan è perdonato, X Factor può avere inizio. Alla conferenza stampa di presentazione della nuove edizione del talent, in partenza il 14 settembre su Sky e Now Tv, per togliersi il pensiero si ...