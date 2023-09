Morgan a X Factor | perché è stato confermato tra i giudici dopo la sfuriata dal palco

(Di martedì 12 settembre 2023) Non solo ha preso le distanze dall’omofobia, ma ha reso concrete le sue scuse donando metà del suo cachet a un’associazione che lotta contro la discriminazione. Per questo, ha spiegato Antonella D’Errico, evp content di Sky Italia, Sky e Fremantle hanno deciso di mantenerecome giudice a X. Il cantante era finito al centro delle polemicheaver apostrofato in maniera omofoba uno spettatore durante un concerto a Selinunte. D’Errico ha parlato della vicenda all’inizio della conferenza stampa di lancio dell’edizione di X, tenutasi a Milano, dovetorna in giuria insieme ad Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. La donazione, ha precisato da Sara Varetto, evp communication e inclusion di Sky Italia, è già stata fatta a favore di Casa arcobaleno, che accoglie persone rifiutate dalle ...

Ironia della sorte, nello stesso giorno Fedez sarà su Sky con la prima puntata delle audition di 'X', dove torna a fare il giudice con Ambra, Dargen D'Amico eReduce dalla polemica sugli insulti omofobi rivolti agli spettatori durante un suo concerto,viene riconfermato come giudice di X2023 in onda dal 14 settembre su Sky e in streaming su Now. Ma in molti si chiedono: perché lui sì e Asia Argento venne esclusa La ragione c'è e ...Da giovedì 14 settembre torna X' con un'edizione che contiene diverse novità, a partire dal ritorno dopo 9 anni del giudice. Ritorno preceduto dall'ennesima polemica scatenata dal musicista - divulgatore, questa volta ...Leggi anche X2023, Michielin a riposo ma tornerà per i live X2023,dopo la bufera: ecco perché è ancora tra i giudici X: "Metà cachet andrà a ragazzi gay" ...

"Se confermano Morgan a X-Factor non lo guardo più per principio". Il tweet di JennyBu è tra i più educati tra quelli degli utenti, e sono tanti, che in queste ore chiedono a Sky e Fremantle di ...La presentazione della nuova edizione di X Factor non poteva che avvenire in una cornice da ... La formazione dei giudici: il ritorno di Morgan Lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si presenta ...