Montespaccato – Rapina in un supermercato | Tre arresti

(Di martedì 12 settembre 2023) Gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, a seguito di una scrupolosa indagine, hanno arrestato due uomini e una donna di 35, 30 e 30 anni, poiché gravemente indiziati, in concorso fra loro, del reato diaggravata. I poliziotti, nell’ambito di una vasta indagine per una serie di rapine ai supermercati avvenute nella zona di loro competenza, hanno messo in atto un servizio di appostamento e pedinamento, seguendo due “sospetti” in tutti i loro spostamenti. Proprio durante uno di questi servizi li hanno visti arrivare sotto casa di una coetanea con una macchina e, dopo averla fatta salire a bordo, hanno iniziato a muoversi facendo varie soste in diversi supermercati di zona ignari di essere seguiti dai poliziotti. L’auto, poco prima dell’orario di chiusura serale, si è fermata davanti ad un discount; i due uomini, entrambi con il volto coperto ...