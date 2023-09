“Moglie picchiata per motivi culturali” | clamoroso | la Procura di Brescia si dissocia dal pm

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo la polemica sorta per le frasi irricevibili pronunciate da un pubblico ministero sul caso della donna maltrattata dall’ex marito bengalese, ladisie “ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento ‘culturale’, nei confronti delle donne”. Lo scrive in una nota iltore capo Francesco Prete riguardo l’assoluzione chiesta da un pubblico ministero per l’uomo originario del Bangladesh. Il Pm aveva affermato in aula che “i contegni di compressione delle libertà morali e materiali (…) sono il frutto dell’impianto culturale e non della sua coscienza”. Nella nota iltore sottolinea che ...