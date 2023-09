Milano | ciclista travolta da un’auto | è grave

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Ancora un incidente che coinvolge una bici a. Unadi 55 anni è rimastamente ferita questo pomeriggio dopo essere statadain via Ascanio Sforza, all’altezza del civico 73. La donna, nata in Perù, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Niguarda. A travolgerla, intorno alle 17.30, è stataToyota, condotta da un italiano. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia locale di, che indaga sull’incidente, sembra che i due mezzi stessero procedendo entrambi in direzione della periferia. La bicicletta era poco più avanti dell’auto, che l’hada dietro, per cause ancora da definire. Prosegue così la lunga serie di incidenti con coinvolte biciclette a ...

Ancora un caso diinvestita a: una donna è stata travolta mentre si trovava in bici e ora è ricoverata in gravi condizioni . Il caso si segnala come l'ennesimo incidente di questo tipo nel giro di ...Dopo i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti, un provvedimento della giunta milanese ha stabilito che dal primo ottobre asarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell'angolo cieco nello specchietto. La delibera modifica la disciplina di Area B, la Ztl grande quasi come ...Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese a. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Lasi trova in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda dov'è ricoverata in coma per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i ...

Ciclista investita da un'auto a Milano, è grave Agenzia ANSA

Ascolta l'articolo Investita da un’auto in Via Ascanio Sforza (Milano, Italia) – Ancora un incidente che coinvolge una bicicletta a Milano, con esiti gravi per una ciclista di 55 anni. Questo pomeri ...Milano, non è solo la capitale della moda ... ma anche i campionati europei e italiani hanno un loro seguito fedele. Ciclismo: Il Giro d’Italia e il Tour de France sono eventi chiave nel calendario ...