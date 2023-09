Milano | ciclista 55enne travolta da un' auto | le immagini dal luogo dell' incidente

(Di martedì 12 settembre 2023) Unadi 55 anni è stata investita da una Toyota scura a, in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese. L'è avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì 11 settembre. La donna è in gravi condizioni: è stata portata all'ospedale Niguarda dov'è ricoverata in coma. Sul posto sono stati effettuati i rilievi dalla polizia locale.

